Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Rp17.600, Prabowo: Tenang Saja Selama Purbaya Bisa Senyum, Jangan Khawatir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |14:20 WIB
Rupiah Rp17.600, Prabowo: Tenang Saja Selama Purbaya Bisa Senyum, Jangan Khawatir
Presiden Prabowo Subianto merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat menyentuh level Rp17.600. Menurut Prabowo, jika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih tersenyum, maka kondisi keuangan negara berada dalam keadaan aman.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai telah bekerja sama dengan baik.

“Saudara-saudara, terima kasih. Koperasi nanti akan terbukti menjadi kebanggaan kita semua. Saya terima kasih kepada Menko Pangan, semua menteri ini satu tim, tidak bisa kalau tidak satu tim,” ujar Prabowo.

“Kalau Mendagri tidak dukung? Tidak bisa. Bupati tidak dukung? Tidak bisa. Kepala desa tidak dukung? Tidak bisa. Mendagri, gubernur, semua sampai bawah. TNI tidak dukung? Tidak bisa. Kapolri tidak dukung? Tidak bisa. Ini adalah teamwork. Seluruh tim bekerja,” katanya.

Kepala negara kemudian menyinggung peran masing-masing menteri dalam menjalankan tugas, termasuk pengelolaan keuangan negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Prabowo juga menyinggung sosok Purbaya yang saat ini disebutnya tengah populer. Ia mengatakan kondisi keuangan negara masih aman selama Purbaya tetap tenang.

“Purbaya sekarang populer banget. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, tidak usah kalian khawatir,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218794//prabowo_resmikan_kopdes_di_nganjuk-pkYc_large.jpg
Prabowo Resmikan 1.061 Kopdes Merah Putih, Catat Pejabat yang Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218792//prabowo_subianto-wMmP_large.jpg
Prabowo Sebut Brasil hingga India Ingin Impor Pupuk dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218779//rupiah-VGue_large.jpg
Rupiah Bisa Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Ini Jurus BI-Kemenkeu Jaga Stabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218776//prabowo-wZzM_large.jpg
Dampak Perang, Prabowo Ungkap Banyak Negara Minta Beras dan Pupuk dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218730//industri-nQGT_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Rp17.600, Industri Terancam PHK hingga Tutup Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218775//prabowo-xQzc_large.jpg
Kepala BPKB Minta Izin Usut Orang Dekatnya, Prabowo: Teruskan Pemeriksaan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement