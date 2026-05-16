Rupiah Rp17.600, Prabowo: Tenang Saja Selama Purbaya Bisa Senyum, Jangan Khawatir

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat menyentuh level Rp17.600. Menurut Prabowo, jika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih tersenyum, maka kondisi keuangan negara berada dalam keadaan aman.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai telah bekerja sama dengan baik.

“Saudara-saudara, terima kasih. Koperasi nanti akan terbukti menjadi kebanggaan kita semua. Saya terima kasih kepada Menko Pangan, semua menteri ini satu tim, tidak bisa kalau tidak satu tim,” ujar Prabowo.

“Kalau Mendagri tidak dukung? Tidak bisa. Bupati tidak dukung? Tidak bisa. Kepala desa tidak dukung? Tidak bisa. Mendagri, gubernur, semua sampai bawah. TNI tidak dukung? Tidak bisa. Kapolri tidak dukung? Tidak bisa. Ini adalah teamwork. Seluruh tim bekerja,” katanya.

Kepala negara kemudian menyinggung peran masing-masing menteri dalam menjalankan tugas, termasuk pengelolaan keuangan negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Prabowo juga menyinggung sosok Purbaya yang saat ini disebutnya tengah populer. Ia mengatakan kondisi keuangan negara masih aman selama Purbaya tetap tenang.

“Purbaya sekarang populer banget. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, tidak usah kalian khawatir,” ujarnya.