HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia–Belarus Sepakati Kerja Sama Rp7 Triliun, Ini Proyek yang Digarap

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |18:47 WIB
Indonesia menjalin sejumlah kerja sama dengan Belarus dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 RI–Belarus. (Foto: Okezone.com/Jaya Group)
JAKARTA - Indonesia menjalin sejumlah kerja sama dengan Belarus dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 RI–Belarus. Salah satu kerja sama dilakukan oleh Jaya Group dengan sejumlah perusahaan Belarus senilai Rp7 triliun.

CEO Jaya Group Tomy Suhartanto menjelaskan, pembentukan PT Indonesia Belarus Jaya merupakan komitmen untuk mendukung hubungan bilateral Indonesia–Belarus di sektor perdagangan dan industri.

"Fokus dan perhatian kami adalah mendukung serta melakukan aksi nyata untuk memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dan Belarus," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Kerja sama ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi unggulan kedua negara agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh pasar masing-masing.

"Kami mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di kedua negara. Indonesia memiliki komoditas seperti kakao dan kelapa sawit, sementara produk Belarus yang dapat diserap dan dimanfaatkan Indonesia antara lain susu, kabel, kawat, serta pupuk," ujarnya.

