RI Jajaki Kerja Sama Industri Alat Berat dan Pertanian dengan Belarus

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |16:05 WIB
RI Jajaki Kerja Sama Industri Alat Berat dan Pertanian dengan Belarus.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah industri manufaktur utama di Minsk, Belarus. Kunjungan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan industrialisasi nasional, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan perjanjian Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA).

Pemerintah memandang perlunya pemetaan produk strategis di kawasan Eurasia yang dapat mendukung kebutuhan dalam negeri, terutama di sektor alat berat dan teknologi pertanian modern. Belarus, yang memiliki kontribusi manufaktur mencapai 20,3 persen terhadap PDB serta tingkat swasembada pangan 96 persen, dinilai sebagai mitra yang kompeten.

“Kami melihat perusahaan-perusahaan Belarus berpengalaman dalam memproduksi berbagai produk alat berat, terutama yang dapat memperkuat industrialisasi, mekanisasi pertanian modern, serta pengembangan industri alat berat di Indonesia,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Menko Airlangga mengunjungi Minsk Tractor Works (MTZ) untuk meninjau teknologi traktor yang dapat mendukung program food estate dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Pihak MTZ menyatakan kesiapannya untuk melakukan kustomisasi alat sesuai kebutuhan Indonesia, termasuk menawarkan transfer teknologi serta pelatihan bagi tenaga kerja lokal.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui modernisasi alat mesin pertanian (alsintan) yang lebih efisien. Selain itu, turut dijajaki studi pengembangan singkong (cassava) menjadi etanol serta penggunaan baterai nikel dalam alat pertanian.

Kunjungan dilanjutkan ke MAZ (Minsk Automobile Plant) dan BelAZ Holding Management Company. Di MAZ, pembahasan difokuskan pada pengembangan bus dan kendaraan komersial rendah emisi, termasuk peluang perakitan lokal (local assembly).

Sementara di BelAZ, pembahasan dilakukan mengenai penyediaan dump truck untuk sektor pertambangan. Mengingat Indonesia mengekspor sekitar 800 juta ton batu bara per tahun, kebutuhan akan kendaraan angkut yang andal dan berkelanjutan menjadi prioritas.

