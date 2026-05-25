5 Fakta Anggaran MBG Dipangkas

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah penghematan terukur terhadap alokasi anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan efisiensi tersebut diambil sebagai bagian dari strategi penataan ulang manajemen belanja program agar lebih tepat sasaran.

Berikut fakta-fakta anggaran MBG dipangkas yang dirangkum Okezone, Senin (25/5/2026).

1. Alasan Dipangkas

Purbaya memaparkan pagu anggaran MBG untuk tahun ini disesuaikan menjadi Rp268 triliun untuk sementara waktu. Angka tersebut turun dari target alokasi awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun.

Hingga akhir April 2026, realisasi serapan anggaran MBG dilaporkan mencapai Rp75 triliun atau setara dengan 22,4 persen dari total kebutuhan anggaran.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA.