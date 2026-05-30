Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pindad Dapat Kredit Rp1,5 Triliun, Siap Produksi Maung dan Amunisi

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |19:29 WIB
Pindad Dapat Kredit Rp1,5 Triliun, Siap Produksi Maung dan Amunisi
BTN menyalurkan fasilitas pembiayaan senilai Rp1,5 triliun kepada PT Pindad. (Foto: Okezone.com/BTN)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan fasilitas pembiayaan senilai Rp1,5 triliun kepada PT Pindad melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Loan Facility yang berlangsung di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Kerja sama tersebut ditujukan untuk mendukung sejumlah proyek yang dijalankan Pindad, termasuk produksi kendaraan operasional, amunisi, dan peralatan pendukung keamanan.

Penandatanganan perjanjian dihadiri Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama Pindad Sigit Puji Santosa, Direktur Keuangan dan SDM Pindad Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak, Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto, serta Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa Nugraha.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan pembiayaan tersebut diberikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai proyek strategis yang dikerjakan Pindad, terutama yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah.

"Melalui fasilitas pembiayaan ini, kami berharap pelaksanaan berbagai proyek yang dijalankan Pindad dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap penguatan industri nasional," kata Nixon dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Menurut dia, sektor pertahanan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah di tengah dinamika geopolitik global dan kebutuhan penguatan kapasitas industri dalam negeri.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan BTN terdiri atas fasilitas cash loan atau kredit modal kerja kontraktor sebesar Rp125 miliar serta fasilitas non-cash loan senilai Rp1,375 triliun yang mencakup bank garansi, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan Letter of Credit (LC) dengan sub-limit trust receipt.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218800//presiden_prabowo-GS4D_large.jpg
Cerita Prabowo Terharu Salami Masyarakat, Minta Pindad Desain Mobil Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217710//menteri_luar_negeri_sugiono-Usx4_large.jpg
Menlu Ungkap Respons Positif Dunia soal Prabowo Gunakan Maung di KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217697//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-qdVl_large.jpg
Seskab Teddy: Maung Jadi Simbol Diplomasi Indonesia di KTT ASEAN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/18/3217369//menlu_ri_sugiono-p7QB_large.jpg
Menlu Ungkap Alasan Prabowo Bawa Maung Garuda ke KTT di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217293//maung_prabowo_di_ktt_asean-ZSj7_large.jpg
Mobil Maung Presiden Prabowo Curi Perhatian Delegasi ASEAN dan Warga Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/15/3200430//pindad_maung_mv1_dan_mv2-ZXh7_large.jpg
Pindad Maung MV1 dan MV2 Ikut Mejeng di IIMS 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement