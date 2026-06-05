Harga Telur Turun ke Rp24.424 per Kg, Peternak Tekanan

JAKARTA - Telur ayam ras mencatat deflasi pada Mei 2026. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi telur ayam ras pada April tercatat sebesar 4,29 persen dan meningkat menjadi 5,14 persen pada Mei.

Namun, di balik tren tersebut terdapat tekanan yang dirasakan peternak akibat melemahnya harga jual di tingkat produsen. Pemerintah memandang kondisi ini perlu segera direspons agar usaha peternakan rakyat tetap berkelanjutan.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah akan berupaya mengangkat harga telur di tingkat peternak agar tetap memberikan keuntungan yang layak, namun tetap menjaga harga di tingkat konsumen agar tidak melampaui harga acuan yang telah ditetapkan.

"Sekarang telur turun. Nah ini kami harus mengangkat lagi ini. Tugas kami harus mengangkat agar harga telur ayam di tingkat produsen bisa naik, tapi tetap harus kita jaga di hilirnya. Jangan sampai melebihi harga acuan yang kita tetapkan," ujar Ketut, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, tujuan pemerintah adalah menciptakan harga yang wajar dan berkeadilan bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok. Sebagai negara produsen unggas yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, Indonesia perlu memastikan peternak memperoleh harga yang layak agar tetap bersemangat berproduksi.

"Begitu kondisinya bergerak dinamis, pemerintah harus hadir dalam rangka mengendalikan harga dan mengendalikan pasokan. Jadi prinsipnya seperti itu, sehingga kita berharap ke depan harga yang terbentuk adalah harga wajar, bukan harga murah. Karena kita negara produsen, kita ingin swasembada, tentu kita harapkan adalah harga wajar," kata Ketut.

Data pemantauan Bapanas menunjukkan harga telur ayam ras di tingkat peternak sempat mencapai titik kulminasi tahun ini pada Maret, dengan rata-rata Rp27.236 per kilogram (kg). Namun setelah itu terjadi tren penurunan menjadi Rp25.719 per kg pada April, Rp24.688 per kg pada Mei, dan kembali turun menjadi Rp24.424 per kilogram pada awal Juni.