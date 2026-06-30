Direktur Pegadaian Ajak Anak Muda Bersiap Hadapi Era Digital di CEO Talks Unand

PADANG – PT Pegadaian (Persero) mengajak generasi muda untuk bersiap hadapi era digital yang dinamis melalui gelaran CEO Talks yang diinisiasi oleh Universitas Andalas (Unand). Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian (Persero), Ismail Ilyas membagikan strategi kepada para mahasiswa dan calon wisudawan untuk memperkuat tiga pilar utama menyongsong masa depan emas.

Ketiga pilar utama tersebut merupakan pemahaman literasi keuangan, pengembangan kompetensi, dan kemampuan perencanaan keuangan masa depan. Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan yang digelar pada Senin (29/6/2026).

Acara yang mengusung tema "Inovasi Keuangan Digital dan Inklusi Keuangan: Peran Strategis Pegadaian dalam Pemberdayaan Masyarakat" ini dirancang sebagai ruang kolaborasi interaktif antara dunia industri dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah memberikan pandangan komprehensif mengenai transformasi industri jasa keuangan serta kesiapan yang dibutuhkan generasi muda untuk memenangkan persaingan di dunia kerja.

Dalam paparannya, Ismail Ilyas menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang tidak hanya bersandar pada pencapaian akademik di atas kertas, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kecerdasan dalam mengambil keputusan finansial sejak dini.

“Dunia kerja akan terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, generasi muda wajib menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif dan bijak mengelola keuangan. Prinsipnya adalah 'Beli Masa Depan dengan Harga Hari Ini'. Artinya, anak muda harus berani berinvestasi dan membangun perencanaan masa depan yang terukur serta berkelanjutan mulai dari sekarang,” ujarnya.