Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPJS Kesehatan Raup Rp3,94 Triliun dari Investasi Deposito hingga Surat Utang

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |15:43 WIB
BPJS Kesehatan Raup Rp3,94 Triliun dari Investasi Deposito hingga Surat Utang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat imbal hasil investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat imbal hasil investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun pada 2025. Hasil tersebut diperoleh dari penempatan dana pada instrumen deposito dan surat utang.

Optimalisasi pengelolaan DJS Kesehatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta memastikan keberlanjutan pendanaan layanan kesehatan.

Melalui strategi pengelolaan yang pruden dan penempatan pada instrumen investasi berisiko rendah, kondisi keuangan DJS Kesehatan hingga akhir 2025 dinyatakan tetap berada dalam kategori sehat.

“Sepanjang tahun 2025, hasil investasi dana jaminan sosial kesehatan mencapai Rp3,94 triliun. Kami terus mengoptimalkan pengelolaan dana jaminan sosial melalui penempatan investasi yang prudent dan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam paparan publik di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia menyampaikan, pengelolaan arus kas dan penjagaan likuiditas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan program JKN. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan dana dalam memenuhi klaim layanan kesehatan.

“Alhamdulillah di akhir 2025, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial BPJS tetap berada dalam kategori sehat dengan aset bersih sebesar Rp30,64 triliun,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut telah memenuhi standar kesehatan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, kondisi keuangan DJS dinyatakan sehat apabila aset bersih mampu menutup estimasi pembayaran klaim minimal 1,5 bulan hingga maksimal 6 bulan ke depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227808//bpjs_kesehatan-rdnq_large.jpeg
JKN Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Rp129 Triliun dan Serap 13 Juta Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226886//purbaya-mjhk_large.jpg
Peluncuran Panda Bond Diundur ke Akhir Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226717//panda_bond-WK6T_large.jpg
Purbaya Targetkan Panda Bond Terbit Akhir Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226110//peserta_jkn-ELCU_large.jpg
Radioterapi Canggih Kini Lebih Mudah Diakses, Pasien JKN: Pelayanannya Cepat dan Membantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225370//bidan_jadi_garda_depan_jaga_kesinambungan_jkn-FvZL_large.jpg
Optimalisasi Persalinan di FKTP, Bidan Jadi Garda Depan Jaga Kesinambungan JKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224574//rupiah-lRv0_large.jpg
Tekan Defisit APBN, Kemenkeu Bidik Rp12 Triliun dari Lelang 8 Seri Sukuk Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement