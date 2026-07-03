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Raih Bisnis Indonesia Awards 2026, Angela Tanoesoedibjo Tegaskan MNC Digital Terus Berinovasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |01:40 WIB
Raih Bisnis Indonesia Awards 2026, Angela Tanoesoedibjo Tegaskan MNC Digital Terus Berinovasi
CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh Bisnis Indonesia. (Foto: Okezone.com/Tim iNews Media Group)
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JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meraih penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group berlangsung dalam acara gala dinner pada Kamis (2/7/2026) di Hotel Raffles, Jakarta.

CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh Bisnis Indonesia.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bisnis Indonesia atas penghargaan ini. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim, kolaborasi bersama para mitra, serta dukungan publik," kata Angela kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Angela berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus bekerja lebih baik lagi ke depan.

Penghargaan ini, kata Angela, memiliki makna tersendiri bagi perseroan. Sebab, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berinovasi di tengah perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Hari ini memang tantangannya sangat besar di era digital, di mana ada perkembangan AI dan seterusnya. Tentunya penghargaan seperti ini memotivasi kami untuk terus berkembang dan berinovasi di tengah tantangan yang ada," ujarnya.

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