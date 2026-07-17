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Menteri PPPA dan Kepala BPS Apresiasi Pemberdayaan PNM untuk Ekonomi Sirkular

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |19:14 WIB
Menteri PPPA dan Kepala BPS Apresiasi Pemberdayaan PNM untuk Ekonomi Sirkular
Menteri PPPA dan Kepala BPS apresiasi pemberdayaan PNM untuk ekonomi sirkular. (Foto: dok PNM)
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BANDUNG — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memberikan apresiasi terhadap praktik pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui program PNM Mekaar. Apresiasi ini diberikan saat mengunjungi salah satu nasabah binaan PNM Mekaar di Bandung.

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana perempuan prasejahtera mampu membangun usaha yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PPPA dan Kepala BPS mengunjungi usaha milik Ema, nasabah PNM Mekaar yang berhasil mengembangkan model usaha berbasis ekonomi sirkular. Berawal dari pemanfaatan sampah organik dan anorganik, Ema membangun ekosistem usaha yang saling terintegrasi, mulai dari budidaya maggot sebagai pengolah limbah, yang kemudian dimanfaatkan untuk pakan lele dan ayam sehingga menciptakan rantai usaha yang berkelanjutan.

Menteri PPPA Arifah mengapresiasi inovasi yang dilakukannya sebagai contoh nyata bahwa perempuan memiliki kemampuan besar untuk menjadi agen perubahan, baik bagi keluarganya maupun lingkungan sekitar.

"Ibu-ibu bisa mencontoh usaha seperti Ibu Ema ini, karena memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar, mulai dari organik dan anorganik, kemudian mengolahnya menjadi sebuah ekosistem. Ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan lingkungan kita sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga," ujarnya.

Menurutnya, kisah Ema menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya inovasi yang memberikan dampak sosial dan lingkungan secara bersamaan.

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