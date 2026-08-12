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BRIN Soroti Risiko Pemimpin di Tengah Tekanan Target Bisnis

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |21:03 WIB
BRIN Soroti Risiko Pemimpin di Tengah Tekanan Target Bisnis
Pentingnya integritas dan kesehatan batin pemimpin dalam menjaga kinerja organisasi secara berkelanjutan. (foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyoroti pentingnya integritas dan kesehatan batin pemimpin dalam menjaga kinerja organisasi secara berkelanjutan. Menurutnya, pemimpin tidak boleh hanya berorientasi pada target dan angka hingga mengabaikan nilai kemanusiaan.

Arif mengatakan tekanan untuk mencapai target dan indikator kinerja dapat membuat pengambil keputusan kehilangan energi serta makna dalam menjalankan kepemimpinan. Karena itu, penguatan organisasi harus dimulai dari kualitas pribadi pemimpinnya.

“Pemimpin sejati harus memastikan bahwa setiap pencapaian bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari tanggung jawab dan nilai luhur yang dipegang teguh. Jangan sampai kita mengejar target, tapi kehilangan jiwa,” tegas Arif.

Menurut Arif, pemimpin perlu memastikan bahwa pencapaian organisasi tetap sejalan dengan tanggung jawab dan nilai yang dipegang. Hal tersebut dinilai penting agar kinerja organisasi dapat bertahan dalam jangka panjang.

“Kinerja yang berkelanjutan lahir dari jiwa yang hidup. Target memberi arah, ukuran membantu menjaga disiplin, tetapi jiwa yang dimaknai dengan benar akan menggerakkan hati ribuan manusia di belakang Anda,” ujarnya.

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