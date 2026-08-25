Karhutla Masih Terjadi, Transparansi Penanganan Jadi Sorotan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. (Foto: Okezone.com/BNPB)

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan setiap kejadian perlu dilakukan secara cepat, adil, transparan, dan berdasarkan hasil verifikasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ahli Tanah Basuki Sumawinata menilai pemeriksaan mendalam perlu mencakup titik awal api, arah angin, jenis tanah, riwayat penggunaan lahan, kondisi vegetasi, batas areal, akses menuju lokasi, rekaman patroli, serta langkah penanganan yang telah dilakukan.

"Perlu dibedakan secara tegas antara lokasi terjadinya kebakaran, penyebab kebakaran, pihak yang memulai api, dan pihak yang bertanggung jawab melakukan pengendalian. Kesimpulan tidak boleh dibuat hanya berdasarkan satu informasi atau hanya karena api ditemukan di dalam suatu areal," kata Basuki, Selasa (25/8/2026).

Basuki menegaskan argumentasi ekonomi juga tidak boleh menggantikan proses pemeriksaan. Setiap kasus tetap harus ditangani secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti agar tidak terjadi tuduhan tanpa dasar maupun pengabaian terhadap tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Ia mengatakan verifikasi idealnya melibatkan pemerintah, aparat berwenang, ahli kebakaran dan gambut, masyarakat setempat, serta pengelola wilayah. Data satelit, informasi cuaca, catatan muka air tanah, dokumentasi patroli, kronologi penanganan, dan temuan lapangan perlu dianalisis secara bersama.