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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Merger Elnusa (ELSA) dan PDSI Masih Dibahas

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |17:07 WIB
Merger Elnusa (ELSA) dan PDSI Masih Dibahas
Merger Elnusa (ELSA) dan PDSI Masih Dibahas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) buka suara terkait kabar rencana penggabungan usaha atau merger dengan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI). Wacana tersebut disebut berkaitan dengan proses penataan anak usaha atau business streamlining di bawah holding PT Pertamina (Persero).

Corporate Secretary Elnusa Rustam Aji mengatakan, perseroan memahami terdapat berbagai opsi dalam agenda streamlining untuk mengoptimalkan struktur perusahaan. Namun, hingga saat ini, rencana penggabungan Elnusa dengan PDSI masih berada dalam tahap pembahasan internal.

"Jadi terkait dengan agenda streamlining ini perseroan memahami bahwa ada berbagai opsi dalam rangka optimalisasi struktur, namun saat ini proses tersebut masih dalam pembahasan perseroan," ujar Rustam dalam konferensi pers public expose live, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dia menegaskan, Elnusa akan mengikuti seluruh proses yang sedang berlangsung di internal perseroan terkait agenda tersebut. Perseroan juga memastikan setiap tahapan nantinya akan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dan tentunya nanti Elnusa akan mematuhi proses yang sedang berlangsung di perseroan," lanjutnya.

Rustam menambahkan, apabila proses streamlining tersebut berlanjut dan berdampak pada aksi korporasi, Elnusa akan mengikuti aturan pasar modal yang berlaku, termasuk memperhatikan hak-hak pemegang saham independen.

"Dan tentunya proses tersebut akan mengikuti aturan pasar modal yang berlaku, dan tentu saja mengikuti hak-hak dari pemegang saham independen," pungkas Rustam.

 

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