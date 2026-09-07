Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harita Nickel Reklamasi 272 Hektare Lahan Pasca Tambang

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |21:27 WIB
Harita Nickel Reklamasi 272 Hektare Lahan Pasca Tambang
Reklamasi Lahan Pasca Tambang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas pertambangan membawa tantangan lingkungan yang menjadi sorotan masyarakat dan sejumlah lembaga pemerhati lingkungan. Harita Nickel menyatakan pengelolaan dampak lingkungan menjadi bagian dari operasi tambang.

Mine Reclamation Superintendent Environment & Business Improvement Harita Nickel Dodig Pratama menyatakan perusahaan melakukan reklamasi dan rehabilitasi di area bekas tambang.

Perusahaan menyebut saat ini telah mereklamasi 272 hektare lahan pascatambang dan merehabilitasi 2.591 hektare daerah aliran sungai. Selain itu, sekitar 2.185 unit kumulatif rumah terumbu karang buatan telah dipasang. Pengelolaan air juga menjadi salah satu fokus. 

Reklamasi Lahan Pasca Tambang

Harita Nickel memanfaatkan air laut untuk 87,66% kebutuhan air operasional, mendaur ulang 10,72 juta meter kubik air, serta menanam 72.031 bibit mangrove sejak 2022.

Di salah satu lahan pascatambang, tanaman jabon merah, kenari, cemara laut, sengon laut, hingga mahoni mulai tumbuh. Sebagian tanaman tersebut berasal dari pembibitan yang dilakukan sendiri di kawasan tambang.

"Usia tanaman di sini itu sudah tiga tahun, biasanya setelah tiga tahun, kami sudah tidak merawatnya lagi karena dianggap sudah bisa tumbuh sendiri," ujar Dodig saat menunjukkan lahan pascatambang yang telah direvegetasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Reklamasi Harita Nickel tambang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240687/puskesmas_pembantu-QAMR_large.JPG
Melihat Pemukiman Baru di Area Tambang, dari Sekolah hingga Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218885/tambang-dkIy_large.jpg
Tambang Emas Ilegal Rp200 Miliar Libatkan TKA China, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217964/arsari-6udB_large.jpg
Arsari Tambang Bakal Bangun Pusat Riset Timah dan Logam Tanah Jarang, Ini Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201099/bahlil-vSPy_large.jpg
Arahan Prabowo soal Nasib Tambang Emas Martabe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170640/raja_ampat-3Oo8_large.jpg
Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Ini Penjelasan Kementerian ESDM dan KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157539/industri_pertambangan-IcVT_large.jpg
Pertambangan Hijau Tak Lagi Jargon, Ini Buktinya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement