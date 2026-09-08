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Bandara Soetta, Halim dan Husein Sastranegara Kembali Beroperasi, Penerbangan Dipulihkan Bertahap

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |06:24 WIB
Bandara Soetta, Halim dan Husein Sastranegara Kembali Beroperasi, Penerbangan Dipulihkan Bertahap
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara Bandung kembali dapat melayani penerbangan. (Foto: Okezone.com/AP)
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JAKARTA – Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara Bandung kembali dapat melayani penerbangan setelah sempat ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan Notice to Airmen (NOTAM) dari AirNav Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi pada 8 September 2026 mulai pukul 00.30 WIB. Selanjutnya, Bandara Halim Perdanakusuma kembali beroperasi mulai pukul 00.40 WIB dan Bandara Husein Sastranegara mulai pukul 00.42 WIB.

“Fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (land side) ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan. Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap,” ujar Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim, Selasa (8/9/2026).

Dia mengatakan, prosedur pembukaan kembali bandara telah dijalankan, termasuk pembersihan abu vulkanik di seluruh sisi udara (air side), yakni area apron, taxiway, dan runway.

Selain itu, dilakukan uji kekesatan runway yang menunjukkan fasilitas tersebut memenuhi standar dan persyaratan untuk mendukung operasional penerbangan.
Bandara Soekarno-Hatta

General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan, pembukaan kembali operasional Bandara Soekarno-Hatta dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Salah satunya melalui penerapan Air Traffic Flow Management (ATFM) sebagai bagian dari strategi pengendalian arus lalu lintas penerbangan pada fase awal pemulihan.

“Pada fase awal recovery, pengendalian penerbangan dilakukan secara bertahap dan terukur melalui penerapan ATFM. Pengaturan ini diperlukan agar arus keberangkatan dan kedatangan dapat kembali berjalan dengan aman dan tertib, sekaligus memungkinkan kapasitas operasional bandara dipulihkan secara bertahap,” ujar Heru.

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