Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan pekan ini, 7-11 September 2026. Indeks terparkir di level 6.541 atau turun 95,098 poin atau 1,43 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 6.636.

Sejumlah saham mengalami tekanan cukup dalam. HOPE menjadi saham dengan penurunan terbesar dalam daftar top losers, yakni 25,00 persen. Harga sahamnya turun dari 272 menjadi 204 atau berkurang 68 poin.

Penurunan berikutnya dicatatkan NATO, yang merosot 18,58 persen, dari 1.265 menjadi 1.030. Kemudian COIN turun 15,38 persen, dari 845 menjadi 715.

Saham BELI juga melemah 14,94 persen menjadi 296. FILM turun 13,83 persen menjadi 810, sedangkan OMED terkoreksi 13,71 persen menjadi 214. Selanjutnya, JELI turun 13,45 persen menjadi 515, TCPI melemah 12,39 persen menjadi 1.980, POLI turun 12,32 persen menjadi 890, dan APIC terkoreksi 12,16 persen menjadi 448.

(Taufik Fajar)

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