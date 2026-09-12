Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |12:57 WIB
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini
Top Losers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan pekan ini, 7-11 September 2026. Indeks terparkir di level 6.541 atau turun 95,098 poin atau 1,43 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 6.636. 

Sejumlah saham mengalami tekanan cukup dalam. HOPE menjadi saham dengan penurunan terbesar dalam daftar top losers, yakni 25,00 persen. Harga sahamnya turun dari 272 menjadi 204 atau berkurang 68 poin.

Penurunan berikutnya dicatatkan NATO, yang merosot 18,58 persen, dari 1.265 menjadi 1.030. Kemudian COIN turun 15,38 persen, dari 845 menjadi 715.

Saham BELI juga melemah 14,94 persen menjadi 296. FILM turun 13,83 persen menjadi 810, sedangkan OMED terkoreksi 13,71 persen menjadi 214. Selanjutnya, JELI turun 13,45 persen menjadi 515, TCPI melemah 12,39 persen menjadi 1.980, POLI turun 12,32 persen menjadi 890, dan APIC terkoreksi 12,16 persen menjadi 448.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/278/3241615/top_gainers-62vj_large.jpg
Deretan Saham Paling Cuan Minggu Ini, dari SAPX hingga MSJA 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/278/3239041/melantai_bei-6DPz_large.jpg
Melantai di BEI, SWAP Bawa Bisnis Healthcare Berbasis Riset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/278/3238858/bei-8J7o_large.jpg
BEI Ungkap Sejumlah Calon Emiten Tunda Gelar IPO, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/278/3238804/ihsg-dTiq_large.jpg
BEI Uji Coba Harga Saham Minimum Rp1, Ada 8 Anggota Bursa Belum Ikut Partisipasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/278/3237644/saham_bei-ocQu_large.jpg
10 Saham yang Rugi Sepekan, dari TCPI hingga LINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/278/3237627/bei-VlvH_large.jpg
Daftar Top Gainers Sepekan, FUJI Melesat 76 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement