BEI Uji Coba Harga Saham Minimum Rp1, Ada 8 Anggota Bursa Belum Ikut Partisipasi

JAKARTA - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan uji coba penurunan harga saham minimum dari Rp50 menjadi Rp1 telah dilakukan. Namun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa anggota bursa yang belum ikut berpartisipasi.

Jeffrey mengatakan setidaknya ada 8 anggota bursa yang belum menerapkan uji coba harga saham minimum Rp1. Namun BEI akan melakukan followup terhadap anggota Bursa Tersebut untuk bisa memakai aturan baru dalam uji coba berikutnya.

"(Uji coba harga saham Rp1) secara umum cukup berhasil, ada sekitar 8 anggota bursa yang belum berpartisipasi. Itu akan kami follow up dalam uji coba berikutnya," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Jumat (28/8/2026).

Jeffrey mengatakan, saat ini forum group disscusion terhadap rencana aturan baru itu telah dilakukan sebelumnya bersama para anggota bursa. Dari sekitar 90 anggota bursa yang saat ini tercatat, ada 8 yang belum berpartisipasi.

Ia menambahkan, timeline penerapan aturan harga minimum saham Rp1 akan tetap dijalankan namun dengan menyesuaikan kesiapan para anggota bursa.

"Kita akan sesuaikan dengan seluruh anggota bursa, karena kita akan memastikan seluruh anggota bursa siap sebelum kita melakukan," lanjutnya.