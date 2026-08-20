BEI Kaji Harga Saham Bisa Turun hingga Rp1, Tak Lagi Mentok Rp50

Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mengkaji perubahan batas harga minimum atau batas bawah di pasar reguler dan tunai. (Foto: Okezone.com/Feby Novalius)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mengkaji perubahan batas harga minimum atau batas bawah di pasar reguler dan tunai saham dari Rp50. Rencananya, batas bawah harga saham tersebut diperkecil menjadi Rp1.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memberikan akses likuiditas dan mendukung proses price discovery. BEI juga telah melakukan diskusi dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dan Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII).

"Kami akan menghapus batasan harga minimum Rp50. Kemarin, tanggal 19 Agustus sudah dilakukan diskusi dengan APEI dan AMII untuk mendapat respons dari pelaku," ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Selain itu, Jeffrey mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan investor global terkait rencana aturan baru tersebut. Namun, hingga saat ini aturan tersebut masih dalam tahap kajian untuk mengukur kesiapan platform perdagangan Anggota Bursa.

"Detail akan disampaikan kemudian setelah menghimpun masukan dari pelaku dan juga mengukur kesiapan platform perdagangan di Anggota Bursa," katanya.