10 Saham yang Rugi Sepekan, dari FORU hingga NETV

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan ini, 28 September-2 Oktober 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penurunan 3,28 persen dalam sepekan ke level 6.036.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), terjun bebas sebesar 54,72 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp360 menjadi Rp163 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT MDTV Media Technologies Tbk (NETV) yang menyusut 34 persen ke Rp33 dari posisi pekan sebelumnya di Rp50.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (3/10/2026), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan: