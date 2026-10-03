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7 Perusahaan Antre IPO BEI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |18:12 WIB
7 Perusahaan Antre IPO BEI
IPO BEI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat tujuh perusahaan yang saat ini berada dalam antrean (pipeline) untuk menggelar aksi penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data BEI sebelumnya yang mencatat sebanyak enam perusahaan peminat.

"Hingga saat ini, terdapat 7 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," tulis dokumen resmi pipeline BEI, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Berdasarkan klasifikasi skala aset, sebanyak tiga perusahaan calon emiten memiliki aset skala menengah dalam rentang Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Sementara itu, empat perusahaan sisanya terbagi rata, yakni dua perusahaan beraset skala kecil di bawah Rp50 miliar dan dua perusahaan beraset skala besar di atas Rp250 miliar.

 

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