Norman Joesoef: Indonesia Tak Boleh Hanya Jadi Penerima Berita dari Luar Negeri

JAKARTA - Founder & Chairman Republikorp Norman Joesoef menyampaikan kerja sama strategis antara PT Republik Media Anak Bangsa (RMAB) dari Republikorp Group, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), dan PT Sinergi Terang Abadi (STA) diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam industri media global.

Menurut dia, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penerima informasi dari luar negeri, tetapi juga harus menjadi pembuat dan penyampai berita yang akurat kepada dunia internasional.

Hal itu disampaikan Norman usai penandatanganan kerja sama strategis tersebut di iNews Tower, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Penandatanganan kerja sama strategis tersebut dilakukan oleh Founder & Chairman Republikorp Group Norman Joesoef, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dan CEO iNews Media Group sekaligus Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo.

"Untuk level internasional tentunya kita ingin bersaing dengan nama-nama besar seperti yang tadi kami sebutkan, supaya Indonesia ini tidak hanya sebagai penerima berita, tapi juga pembuat berita dan juga penyampai berita yang memberikan berita yang akurat kepada dunia internasional yang berimbang," kata Norman.

Menurut dia, kolaborasi antara Republikorp dan MNC Group menjadi langkah penting untuk meningkatkan posisi media Indonesia dari pemain nasional menjadi pemain regional hingga global.

"Dengan adanya kerja sama antara Republikorp dan MNC, menurut saya ini sangat baik untuk mengangkat posisi kita dari salah satu pemain media nasional terkuat menjadi pemain regional, dan kemudian menjadi pemain global," ujarnya.