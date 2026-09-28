6 Fakta TKA Banyak Isi Posisi Ini di Dunia Kerja Indonesia

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan data tenaga kerja asing (TKA) dapat menjadi indikator untuk memetakan kebutuhan keterampilan yang tengah dicari dunia usaha dan industri.

Berikut fakta-fakta TKA banyak isi posisi di dunia kerja Indonesia yang dirangkum Okezone, Senin (28/9/2026).

1. Menaker Buka Suara

Menurut Yassierli, jenis pekerjaan yang banyak diisi TKA dapat menunjukkan kompetensi tertentu yang masih dibutuhkan pasar kerja Indonesia. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Kalau kita punya data yang cukup baik, kita akan bisa melihat TKA itu banyaknya pada pekerjaan apa. Oh, ternyata banyaknya pada process engineer dan macam-macam. Artinya pasar kerja sedang membutuhkan ini," kata Yassierli dalam keterangan resmi.

2. Lakukan Pemetaan

Yassierli mengatakan pemetaan tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jabatan atau keahlian yang berpotensi menjadi kebutuhan penting pada masa mendatang. Pemerintah bahkan dapat menggunakan informasi itu sebagai dasar penyusunan critical occupation list atau daftar jabatan kritikal.

"Bisa jadi ke depan kita merencanakan critical occupation list, istilahnya jabatan-jabatan kritikal ke depan. Dan institusi pendidikan pasti menunggu informasi ini," ujarnya.