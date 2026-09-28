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Karhutla Jadi Sorotan Prabowo, Aturan Pembakaran Lahan Perlu Dievaluasi

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |11:06 WIB
Karhutla Jadi Sorotan Prabowo, Aturan Pembakaran Lahan Perlu Dievaluasi
Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut. (Foto: Okezone.com/Kemenhut)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut. Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah evaluasi regulasi yang masih membuka ruang pembakaran lahan serta penguatan peran masyarakat desa dalam pencegahan karhutla.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama akademisi dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan Prabowo menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih presisi dengan menjadikan desa sebagai tumpuan utama. Menurut Arif, masyarakat desa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sumber daya alam di lingkungan sekitar.

“Ada hal yang menarik dalam pertemuan tadi bahwa Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa,” kata Arif.

Arif menjelaskan, pemerintah juga akan memperkuat peran kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat akar rumput. Kelompok tersebut dinilai memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi karhutla.

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