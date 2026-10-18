6 Fakta Blackout di Batam Imbas Kelelawar hingga Danantara Ambil Alih PLN Batam

JAKARTA - Pemadaman listrik massal atau blackout terjadi wilayah Batam pada Senin 12 Oktober 2026. Blackout berlangsung selama lebih dari 15-16 jam, namun kini listrik di Batam sudah pulih 100 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap dugaan penyebab blackout salah satunya disebabkan hewan kelelawar. Selain itu terdapat persoalan teknis pada jaringan listrik.

Di sisi lain, Danantara Indonesia menyiapkan penguatan pengelolaan PT PLN Batam dengan menempatkan perusahaan tersebut langsung di bawah Danantara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis kelistrikan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan daya tarik investasi di Batam.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta blackout di Batam, Jakarta, Minggu (18/10/2026).

1. Penyebab Blackout di Bali

Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjelaskan, blackout tersebut diduga terjadi berkaitan dengan persoalan teknis pada jaringan listrik dan kemungkinan adanya hewan yang terkena jaringan.

"Ini kan saya juga tadi menyampaikan karena diskusi tentang bagaimana cara agar beberapa daerah tentang listrik harus kita lakukan apa namanya? Perbaikan yang lebih intensif lagi. Agar bisa kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Rabu (14/10/2026).

Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, terjadinya blackout di Batam terdapat sejumlah persoalan teknis. "Iya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka (PLN) ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu," ujarnya.

Bahlil mengungkapkan, insiden itu juga terjadi kemungkinan adanya hewan yang terkena jaringan listrik. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut hasil pemeriksaan teknis atas kejadian tersebut. "Teknisnya itu ada tiga, salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa, kira-kira begitu ya," jelas Bahlil.

2. Dampak Blackout di Batam

Pemadaman listrik di Batam terjadi pada Senin (12/10/2026) pagi dan dilaporkan berlangsung lebih dari 15 jam.

Gangguan yang mulai terjadi sekitar pukul 06.20 WIB tersebut berdampak pada aktivitas rumah tangga, komunikasi, perdagangan, hingga mobilitas masyarakat.

Sejumlah layanan dasar juga dilaporkan terganggu, termasuk pasokan air bersih dan koneksi internet. Kondisi tersebut membuat aktivitas warga terhambat selama pemadaman berlangsung.