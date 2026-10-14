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Danantara Ambil Alih Pengelolaan PLN Batam Pasca Gangguan Listrik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |21:55 WIB
Danantara Ambil Alih Pengelolaan PLN Batam Pasca Gangguan Listrik
Danantara Indonesia akan menempatkan PT PLN Batam langsung di bawah naungannya. (Foto: Okezone.com/PLN)
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JAKARTA – Danantara Indonesia akan menempatkan PT PLN Batam langsung di bawah naungannya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis kelistrikan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan daya tarik investasi di Batam.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa pengembangan PLN Batam diarahkan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, kemudahan pelayanan, serta kesiapan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik masyarakat maupun dunia usaha.

“Sebagai bagian dari arah transformasi dan pengembangan usaha tersebut, PLN Batam selanjutnya akan berada langsung di bawah Danantara Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (14/10/2026).

Menurut Danantara, langkah tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kelistrikan di Batam. Penguatan PLN Batam juga diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut.

Batam dinilai memiliki peluang pertumbuhan seiring dengan posisinya sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia dan tujuan investasi. Dalam konteks tersebut, ketersediaan pasokan listrik yang andal menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan usaha.

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