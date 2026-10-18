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HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Kedua Ganjil-Genap, Antrean SPBU di Bali Berkurang

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |21:16 WIB
Hari Kedua Ganjil-Genap, Antrean SPBU di Bali Berkurang
Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai berkurang. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA— Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai berkurang pada hari kedua penerapan sistem ganjil-genap untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. 

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi di lapangan sekaligus memastikan ketersediaan stok BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan hasil pemantauan tim di lapangan menunjukkan penurunan antrean di hampir seluruh SPBU di Bali pada Minggu (18/10).

“Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, penerapan ganjil-genap pada hari kedua menunjukkan perkembangan positif. Antrean kendaraan mulai berkurang di hampir seluruh SPBU di Bali,” ujar Ahad.

Untuk menjaga kelancaran pelayanan, Pertamina tetap menyiagakan SPBU yang beroperasi selama 24 jam di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Karangasem, Buleleng, Badung, serta Kota Denpasar. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengurai antrean hingga kondisi pelayanan di SPBU kembali normal.

Di sisi lain, Pertamina melakukan pemantauan stok BBM secara digital selama 24 jam. Berdasarkan pemantauan perusahaan, stok Pertalite dan Biosolar masih tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat.

“Kami terus memantau kondisi stok BBM di Bali, khususnya produk Pertalite dan Biosolar, serta berkoordinasi dengan seluruh SPBU untuk memastikan ketersediaan pasokan dan pelayanan berjalan sesuai ketentuan,” kata Ahad.

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