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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Apa yang Akan Terjadi Jika Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone Market?

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |11:10 WIB
Apa yang Akan Terjadi Jika Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone Market?
Apa yang akan terjadi jika Pasar Saham Indonesia turun ke Standalone Market? (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA – Apa yang akan terjadi jika Pasar Saham Indonesia turun ke Standalone Market?

Penurunan status tersebut berpotensi memicu arus keluar modal asing, menekan harga saham, dan meningkatkan risiko investasi di pasar modal domestik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melemah hingga perdagangan pukul 10.40 WIB. Indeks anjlok 5,17% atau 268 poin ke level 4.917.

Gejolak pasar tersebut dipicu oleh kombinasi faktor domestik dan global. Dari dalam negeri, salah satu pemicunya adalah pengumuman MSCI yang membuka periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market hingga 30 April 2027.

Senior Investment Information Mirae Asset, M. Nafan Aji Gusta Utama, mengatakan penurunan status tersebut berpotensi memicu aksi jual saham secara masif oleh dana investasi pasif global yang mengacu pada indeks MSCI Emerging Markets.

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