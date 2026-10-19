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Atasi Antrean BBM di Sulut, Pertamina Tambah Pasokan Pertalite 10 Juta Liter

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |08:09 WIB
Atasi Antrean BBM di Sulut, Pertamina Tambah Pasokan Pertalite 10 Juta Liter
BBM Pertamina (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus mengoptimalkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Hal ini untuk mengatasi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Utara.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyatakan Pertamina terus melakukan berbagai langkah operasional untuk memperkuat pasokan dan mempercepat distribusi BBM di Sulawesi Utara.

"Jadi kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait untuk memastikan penyaluran BBM berjalan optimal. Sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari penguatan pasokan, optimalisasi distribusi dari terminal BBM ke SPBU, hingga pemantauan kondisi stok secara berkala agar penyaluran dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan di lapangan," ujar Lilik dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2026).

Sebagai bagian dari upaya penguatan pasokan, kapal MT Maritim Khatulistiwa yang mengangkut Pertalite dengan muatan sekitar 5 juta liter telah merapat di Depot Bitung. Selain itu, Pertamina mengoptimalkan dukungan distribusi dari Integrated Terminal (IT) Gorontalo melalui jalur darat, dengan tambahan penyaluran sebanyak 168 ribu liter untuk memenuhi kebutuhan wilayah Kotamobagu dan Bolaang Mongondow.

Pasokan tambahan BBM jenis Pertalite juga dijadwalkan tiba di IT Bitung dengan jumlah mencapai 10 juta liter. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pertamina untuk menjaga kesinambungan pasokan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Utara.

BBM Pertamina

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Yudho Hermanto. Audiensi ini terkait dengan upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kelancaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat di wilayah Sulawesi Utara.

 

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