OECD Usul Subsidi BBM Dikurangi, Begini Reaksi Airlangga hingga Menkeu

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara soal usulan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengenai pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mengkaji kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran, menyusul rekomendasi OECD. Airlangga menyebut rekomendasi yang disampaikan OECD dalam laporan OECD Economic Surveys: Indonesia 2026 tersebut telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

“Apa yang disampaikan OECD itu juga sudah menjadi perhatian Bapak Presiden, di mana kita ke depan tentu harus dicarikan jalan agar subsidi yang diberikan untuk sektor energi ini bisa bermanfaat untuk lebih tepat sasaran,” kata Airlangga dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 27 November 2026.

Meski demikian, Airlangga belum memerinci skema penyesuaian kebijakan subsidi energi yang tengah dikaji pemerintah.

“Pemerintah melakukan berbagai exercise dan nanti kita akan sampaikan apa langkah yang diambil Bapak Presiden,” ujarnya.

Respons Menkeu Suahasil

Di tempat berbeda, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa stabilitas harga BBM di dalam negeri mampu memperkuat aktivitas ekonomi Indonesia sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Hal ini disampaikan Suahasil ketika menanggapi pertanyaan wartawan terkait pandangan OECD yang menilai subsidi energi membebani APBN.

“Dengan kita menjaga harga BBM di dalam negeri supaya tetap stabil, itu membuat gerak ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, sehingga kita bisa dapat pertumbuhannya 5,47 persen terakhir di kuartal ketiga,” kata Suahasil saat dijumpai wartawan usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Jakarta, Jumat malam.

Dia menambahkan bahwa kebijakan menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri memberikan manfaat bagi penguatan aktivitas ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Terkait rekomendasi OECD untuk meningkatkan penerimaan negara, ia mengatakan laporan tersebut menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

“Semua saran OECD di dalam Economic Survey yang dilakukan setiap dua tahun. Tentu dia melihat kondisi perekonomian Indonesia secara mendalam. Dan karena itu, jadi masukan untuk melakukan review kebijakan terus-menerus,” kata dia.