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Bank Aladin Syariah Raup Laba Rp38,3 Miliar hingga Kuartal II-2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |11:06 WIB
Bank Aladin Syariah Raup Laba Rp38,3 Miliar hingga Kuartal II-2026 
Laba Bank (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Aladin Syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp38,3 miliar hingga Kuartal II 2026 dengan total aset mencapai Rp15,1 triliun dan menjangkau lebih dari 3,9 juta nasabah terdaftar. 

Capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan Perseroan dalam mengembangkan layanan perbankan syariah digital dengan tetap memperhatikan kesehatan bisnis dan kualitas operasional. 

Seiring dengan perkembangan bisnis, perseroan terus memperkuat kapabilitas operasional untuk memastikan layanan dapat memenuhi kebutuhan nasabah secara konsisten. 

Upaya ini menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam membangun bisnis perbankan syariah digital yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk jangka panjang. 

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi mengatakan perseroan terus tumbuh berkelanjutan dengan menghadirkan layanan yang andal dan relevan dengan kebutuhan nasabah. 

Menurutnya kualitas layanan dan keandalan operasional itulah yang menjadi faktor penting agar para nasabah pensiunan dapat mengelola keuangan dengan lebih tenang dan terencana.  

 

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