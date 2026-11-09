Laba Bersih Avian (AVIA) Naik 16,5 Persen Jadi Rp1,3 Triliun, Tebar Dividen Interim Rp700 Miliar

JAKARTA - PT Avia Avian Tbk (AVIA) atau Avian Brands mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp12 per saham, dengan total nilai sekitar Rp700 miliar. Pembagian dividen ini didukung oleh kinerja Perseroan yang terus tumbuh solid sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Besaran dividen tersebut telah ditetapkan dengan memperhitungkan kebutuhan modal kerja, belanja modal untuk pemeliharaan maupun ekspansi, serta rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan.

Hingga akhir September 2026, Avian Brands membukukan penjualan konsolidasi sebesar Rp6,9 triliun, tumbuh 16,7% dari Rp5,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ditopang oleh kedua segmen usaha, dengan segmen solusi arsitektur naik 16,4% dan segmen barang dagangan naik 17,7%. Laba bersih juga meningkat 16,5% menjadi Rp1,38 triliun, dengan marjin laba bersih terjaga di level 20,0%.

“Kinerja sembilan bulan pertama 2026 mencerminkan ketangguhan model bisnis kami. Di tengah dinamika pasar, kami tetap mampu tumbuh secara sehat sekaligus menjaga komitmen untuk memberikan imbal hasil yang menarik bagi para pemegang saham,” ujar Kepala Hubungan Investor Avian Brands Andreas Hadikrisno dalam keterangannya, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berikut jadwal lengkap pembagian dividen interim tahun buku 2026:

- Cum Dividen (Pasar Reguler & Negosiasi): 10 November 2026

- Ex Dividen (Pasar Reguler & Negosiasi): 11 November 2026

- Cum Dividen (Pasar Tunai): 12 November 2026

- Ex Dividen (Pasar Tunai): 13 November 2026

- Record Date: 12 November 2026

- Pembayaran Dividen: 19 November 2026