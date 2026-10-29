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CDIA Raup Pendapatan USD122 Juta di Kuartal III-2026, Laba Bersih USD32 Juta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |13:51 WIB
CDIA Raup Pendapatan USD122 Juta di Kuartal III-2026, Laba Bersih USD32 Juta
CDIA Raup Pendapatan USD122 Juta di Kuartal III-2026, Laba Bersih USD32 Juta (Foto: Freepik)
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JAKARTA - PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) membukukan pendapatan mencapai USD122 juta hingga kuartal III-2026. Pendapatan ini naik 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Seiring pertumbuhan pendapatan, EBITDA perseroan melonjak 65% secara tahunan menjadi USD49,9 juta. Pertumbuhan tersebut turut ditopang oleh peningkatan kontribusi aset baru serta pendapatan berulang dari bisnis infrastruktur. CDIA mempertahankan marjin EBITDA di level 41%, mencerminkan kinerja operasional yang tetap terjaga di tengah ekspansi portofolio bisnis perseroan.

"Lebih dari 90% pendapatan CDIA berasal dari kontrak, sementara pelanggan pihak ketiga menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan. Komposisi tersebut mendukung visibilitas pendapatan," tulis manajemen CDIA dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dari sisi profitabilitas, CDIA mencatatkan laba bersih sebesar USD32,2 juta. Namun, perbandingan laba bersih secara tahunan dipengaruhi oleh keuntungan nilai wajar yang dibukukan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ekspansi aset turut menjadi bagian dari pengembangan bisnis CDIA sepanjang 2026. Perseroan menambah kapasitas di sejumlah lini infrastruktur, mulai dari penyediaan air hingga kepelabuhanan dan logistik maritim, yang diharapkan memperluas skala operasional dan mendukung pertumbuhan pendapatan.

Pada Agustus 2026, CDIA meresmikan Instalasi Pengolahan Air Krenceng II di Cilegon, Banten berkapasitas 600 liter per detik. Fasilitas ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri dan residensial di Cilegon dan sekitarnya. 

Di bisnis kepelabuhanan dan penyimpanan, CDIA mulai merambah pasar penyimpanan bitumen melalui fasilitas berkapasitas 12.000 meter kubik di Merak, Banten, yang diresmikan pada Oktober 2026. 

 

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