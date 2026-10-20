Situs bsu.kemnaker.go.id Belum Bisa Diakses, Bantuan Rp900 Ribu Kapan Cair?

JAKARTA – Situs resmi Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 di bsu.kemnaker.go.id belum dapat diakses. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta pekerja dan masyarakat mewaspadai tautan mencurigakan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menjadi korban penipuan.

Kemnaker mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengeklik tautan yang beredar, terutama jika dikirim melalui pesan berantai WhatsApp atau pesan langsung (DM) media sosial dari sumber yang belum terverifikasi.

“Saat ini laman BSU belum dapat diakses. Mohon tunggu pengumuman resminya, ya,” tulis Kemnaker, Selasa (20/10/2026).

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tautan yang menggunakan logo pemerintah atau tampilan menyerupai situs resmi. Tampilan yang meyakinkan tidak menjamin bahwa informasi di dalamnya benar atau berasal dari sumber resmi.

“Awas! Jangan buru-buru klik,” tegas Kemnaker.