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Prabowo Koordinasikan Penguatan Stabilitas Rupiah dan Pengendalian Inflasi Pangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |07:24 WIB
Prabowo Koordinasikan Penguatan Stabilitas Rupiah dan Pengendalian Inflasi Pangan
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala badan untuk membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19/10/2026) malam.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangannya seusai rapat menyampaikan bahwa stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar, tetap menjadi fokus utama kebijakan Bank Indonesia. 

“Untuk inflasi kami juga laporkan, untuk inflasi inti yang menjadi, menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8 persen. Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry.

“Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen,” imbuh Destry.

Selain inflasi, Destry menyebut rapat juga membahas perkembangan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama (higher for longer), serta inflasi di sejumlah negara maju yang masih berada di atas target, menjadi tantangan bagi stabilitas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Tapi so far, 2 hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya sehingga terjadi memang pelambatan, sedikit pelambatan dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market. Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” ucap Destry.

 

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