Prabowo Soroti Kredit Bank Himbara Tak Merata: Uang yang Dikelola Punya Rakyat!

Prabowo Soroti Kredit Bank Himbara Tak Merata: Uang yang Dikelola Punya Rakyat! (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti penyaluran kredit bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dinilai belum merata. Prabowo mengungkap adanya praktik pembiayaan berulang yang hanya berputar pada pihak-pihak tertentu saja.

Prabowo mengaku telah menelaah langsung daftar penerima pinjaman beserta kinerja pembiayaan perbankan pelat merah dalam kurun waktu cukup lama. Dari penelusuran tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap ketimpangan distribusi modal usaha.

"Portofolio kredit yang kau berikan itu saya pelajari sekian tahun. Yang dapat yang itu lagi, itu lagi. Rakyat tidak akan pernah menjadi bodoh lagi," ujar Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (27/11/2026) malam.

Teguran itu diarahkan langsung kepada jajaran bankir dan pemimpin bank, khususnya bank pemerintah, agar tidak berjarak dari pelaku ekonomi akar rumput.

Prabowo menilai pembiayaan yang dihimpun lembaga keuangan publik harus menyentuh denyut usaha produktif di berbagai lapisan masyarakat.

"Bank-bank Himbara, jangan terlalu senang dan bangga disebut bankir. Turun sekali-sekali ke sawah, lihat irigasi, koperasi-koperasi, dan nelayan-nelayan, karena uang yang kau kelola uang rakyat," kata Prabowo.