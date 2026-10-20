Prabowo Panggil Suahasil hingga Bos BI ke Istana 2 Hari Berturut-turut, Ada Apa?

Prabowo Panggil Suahasil hingga Bos BI ke Istana 2 Hari Berturut-turut, Ada Apa? (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026) sore. Keduanya kembali menghadiri rapat bersama Prabowo setelah pertemuan serupa digelar sehari sebelumnya, Senin (19/10/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, sejumlah pejabat turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria.

Namun, para pejabat tersebut belum membeberkan secara terperinci agenda rapat yang digelar dua hari berturut-turut itu. Mereka hanya memastikan pertemuan membahas persoalan ekonomi.

“Ekonomi, ya,” kata Destry kepada awak media.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga belum memberikan penjelasan mengenai pembahasan dalam rapat kali ini.

“Kita rapat dulu. Habis itu baru ngobrol. Ngomong seperti kemarin," kata Suahasil.