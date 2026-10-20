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Angela Tanoesoedibjo Sebut Inovasi Jadi Kunci Hadapi Perubahan Industri

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |17:18 WIB
Angela Tanoesoedibjo Sebut Inovasi Jadi Kunci Hadapi Perubahan Industri
Inovasi menjadi kunci bagi perusahaan untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Inovasi menjadi kunci bagi perusahaan untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Perusahaan perlu menerapkan inovasi secara konkret agar tetap relevan dan mampu bersaing.

Co-CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan inovasi menjadi kebutuhan penting, terutama bagi perusahaan besar dengan beragam unit bisnis dan proses operasional yang kompleks.

Menurut Angela, MNC Media memiliki portofolio bisnis yang mencakup media digital dan konvensional, mulai dari platform, konten, hingga distribusi. Perubahan industri media mendorong perusahaan untuk menyesuaikan strategi dan operasional bisnis.

“Dengan kondisi industri saat ini, kita tahu bahwa semuanya telah berubah. Perilaku konsumen telah berubah dan kita melihat perubahan ini akan terus berlangsung, seperti sekarang dengan adanya AI dan sebagainya,” kata Angela saat menjadi pembicara dalam KUMPUL Connect for Change Summit 2026, Selasa (20/10/2026).

Angela menegaskan bahwa inovasi tidak cukup hanya menjadi konsep, tetapi harus diterapkan dan diintegrasikan ke dalam bisnis inti perusahaan.

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