Prabowo Siap Cairkan Bansos Cash Transfer, Rakyat Dapat Uang Tunai di November 2026!

Prabowo Siap Cairkan Bansos Cash Transfer, Rakyat Dapat Uang Tunai di November 2026! (Foto: Ketua DEN/Okezone)

JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan mencairkan bantuan sosial (bansos) berbasis transfer tunai langsung atau cash transfer pada 10 November 2026. Program perlindungan sosial (perlinsos) ini berbasis digital.

"Perlinsos yang akan dilaunching oleh Presiden per tanggal 10 November," ujar Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Luhut menegaskan, pemberian perlinsos ini memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer.

"Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," kata Luhut.

Sebelumnya, Pemerintah siap mencairkan BLT untuk 50 juta warga miskin. Luhut memastikan 50 juta warga miskin akan terdata dalam sistem program perlinsos berbasis digital.

“Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kamis 10 September 2026.