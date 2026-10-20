Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Siap Cairkan Bansos Cash Transfer, Rakyat Dapat Uang Tunai di November 2026!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |19:46 WIB
Prabowo Siap Cairkan Bansos Cash Transfer, Rakyat Dapat Uang Tunai di November 2026!
Prabowo Siap Cairkan Bansos Cash Transfer, Rakyat Dapat Uang Tunai di November 2026! (Foto: Ketua DEN/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan mencairkan bantuan sosial (bansos) berbasis transfer tunai langsung atau cash transfer pada 10 November 2026. Program perlindungan sosial (perlinsos) ini berbasis digital.

"Perlinsos yang akan dilaunching oleh Presiden per tanggal 10 November," ujar Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Luhut menegaskan, pemberian perlinsos ini memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. 

"Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," kata Luhut.

Sebelumnya, Pemerintah siap mencairkan BLT untuk 50 juta warga miskin. Luhut memastikan 50 juta warga miskin akan terdata dalam sistem program perlinsos berbasis digital. 

“Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kamis 10 September 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249050/destry-fb03_large.jpg
Prabowo Panggil Suahasil hingga Bos BI ke Istana 2 Hari Berturut-turut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3248943/menteri_investasi_rosan-zWZo_large.jpg
Rosan Sebut Investasi RI Capai Rp3.923 Triliun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3248921/presiden_prabowo-r9qV_large.jpg
Prabowo Koordinasikan Penguatan Stabilitas Rupiah dan Pengendalian Inflasi Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/320/3248555/prabowo-r6U8_large.jpg
2 Tahun Prabowo-Gibran, Hilirisasi Jadi Penggerak Investasi dan Kemandirian Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3247977/presiden_prabowo-7BEn_large.jpeg
Prabowo Perintahkan Percepat Realisasi 100 GW Panel Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247273/prabowo-Xe5t_large.jpg
Bertemu Presiden Mesir, Prabowo Sepakat Buka Peluang Lebih Luas untuk Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement