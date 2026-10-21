IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.310

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini, Rabu (21/10/2026) dibuka menguat 0,61 persen ke level 5.310.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,31 persen ke level 5.295, dengan 357 saham di zona hijau, 154 melemah, dan 453 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,30 persen ke 531, indeks JII menguat 0,66 persen ke 309, indeks MNC36 menguat 0,29 persen ke 234, dan IDX30 menguat 0,28 persen ke 298.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti infrastruktur, transportasi, konsumer siklikal, kesehatan, energi, keuangan, konsumer non siklikal, properti, bahan baku. Sedangkan sektor yang melemah hanya industri dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK), Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF, dan PT Ifishdeco Tbk (IFSH).