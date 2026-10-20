IHSG Sempat Terguncang Imbas MSCI, Bos OJK Minta Doa Ulama

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi memohon dukungan doa kepada para kiai dan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar kondisi pasar modal Indonesia kembali stabil dan solid usai dihantam tekanan berat sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI).

IHSG sepekan lalu anjlok 14,91 persen ke 5.185 pada perdagangan sepekan periode 12 hingga 16 Oktober 2026. IHSG anjlok dipicu oleh pengumuman MSCI yang akan menurunkan pasar modal Indonesia dari emerging market ke standalone market. Bahkan, pada pembukaan perdagangan Senin 19 Oktober 2029 kemarin, IHSG anjlok ke level 4.961.

Namun, kini IHSG mulai merangkak naik. Pada penutupan perdagangan hari ini, IHSG ditutup menguat 282,28 poin atau naik 5,65 persen ke level 5.278.

Friderica secara terbuka mengajak para pemuka agama untuk turut mendoakan ketahanan industri pasar modal nasional di tengah guncangan yang terjadi. Dia menekankan pentingnya membedakan antara kekuatan fundamental ekonomi dengan kepanikan sentimen sesaat yang sempat menekan laju indeks.

"Dan saya mohon dukungannya, Kiai, juga mohon doanya di sini ada Ustaz juga ya yang sering mendoakan. Jadi mohon doanya supaya pasar modal kita semakin solid, semakin maju, semakin berkembang ya. Karena tentu kalau pasar modal itu ‘kan kita harus membedakan antara fundamentalnya dengan mungkin sentimen yang sedang terjadi saat ini," ujar Friderica dalam forum Ijtima Sanawi MUI di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Tekanan hebat di pasar saham domestik tersebut dipicu oleh pengumuman MSCI yang membuka konsultasi publik mengenai proposal penurunan klasifikasi atau downgrade pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Sentimen negatif ini juga memicu kepanikan investor hingga IHSG anjlok lebih dari 8 persen pada pembukaan perdagangan Jumat (16/10), yang memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaktifkan penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit demi meredam gejolak.

Merespons kegelisahan investor akibat anjloknya indeks tersebut, Friderica mengakui pasar saham domestik memang sempat mengalami volatilitas yang cukup tajam. Kendati demikian, regulator menegaskan bahwa langkah pembenahan sistem dan tata kelola bursa terus berjalan demi memperkokoh ekosistem keuangan.

"Dan hari ini kita semua melihat bagaimana hari Jumat kemarin pasar modal kita sedikit mengalami apa istilahnya, gonjang-ganjing atau apa ya gitu kalau istilahnya investor gitu. Tapi kita bisa sampaikan kepada semua yang mungkin di ruangan ini juga adalah investor bahwa saat ini reformasi di pasar modal terus kita laksanakan," kata dia.

"Perbaikan-perbaikan terus kita laksanakan, baik itu dari sisi integritas, keterbukaan, kemudian enforcement juga terus kita tegakkan. Kemudian bagaimana kita mengajak ya semakin banyak orang berinvestasi di pasar modal, dan seterusnya," sambungnya.