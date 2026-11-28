Prabowo Kritik Kredit Bank Himbara, Begini Kata OJK

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons peringatan Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan akses kredit dari bank milik negara atau Himbara. OJK menegaskan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan pada prinsipnya diarahkan agar terbuka bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi syarat kelayakan.

"Yang paling penting itu kan availability of credit sebetulnya. Jadi bahwa kredit itu disiapkan untuk siapa pun yang memang bankable," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui selepas forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di kantor pusat BI, Jakarta, Jumat (27/11/2026) malam.

Dian menilai hubungan pembiayaan yang saling menguntungkan, baik bagi lembaga perbankan yang meraih imbal hasil maupun debitur yang memperoleh manfaat usaha, merupakan fondasi wajar dalam bisnis intermediasi.

Kondisi tersebut membuat perbankan memiliki pertimbangan komersial tersendiri ketika memelihara kemitraan jangka panjang dengan debitur bereputasi kuat. Dian menjelaskan bahwa kecenderungan penyaluran dana kepada kalangan mapan tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit.

"Kalau bank itu misalnya melakukan kredit ke itu-itu juga, itu yang namanya prime customer. Kalau prime customer itu kan tidak bisa dilepas," katanya.

Di luar kategori nasabah utama tersebut, otoritas menilai sebaran penyaluran pembiayaan perbankan selama ini sebenarnya menjangkau beragam pelaku ekonomi. Pemetaan portofolio di industri keuangan menunjukkan keterlibatan berbagai entitas usaha dengan skala dan kepemilikan yang berbeda.

"Dan kalau kita melihat petanya tentu kan penerima kredit itu ada BUMN, ada macam-macam, terus ada swasta dan lain sebagainya," ucap Dian.