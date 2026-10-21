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IHSG Melemah 0,84 Persen saat Jeda Makan Siang, Turun ke 5.234

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |12:40 WIB
IHSG Melemah 0,84 Persen saat Jeda Makan Siang, Turun ke 5.234
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah hingga jeda perdagangan Rabu (21/10/2026). (Foto: Okezone.com/Adlhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah hingga jeda perdagangan Rabu (21/10/2026). Setelah sempat dibuka menguat, IHSG berbalik turun 0,84 persen atau 44 poin ke level 5.234.

Mayoritas indeks saham juga melemah. LQ45 turun 0,68 persen menjadi 526,765. IDXLQ45LCL melemah 0,38 persen ke 75,358, IDX30 turun 0,62 persen menjadi 295,785, dan IDX80 terkoreksi 0,76 persen ke 77,567.

Pada awal perdagangan, IHSG melanjutkan penguatan sebesar 0,31 persen ke level 5.295. Sebanyak 357 saham menguat, 154 saham melemah, dan 453 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp1,1 triliun dengan volume perdagangan 1,5 miliar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,30 persen ke level 531, indeks JII naik 0,66 persen ke 309, indeks MNC36 menguat 0,29 persen ke 234, dan IDX30 naik 0,28 persen ke 298.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor bergerak di zona hijau, meliputi infrastruktur, transportasi, konsumer siklikal, kesehatan, energi, keuangan, konsumer nonsiklikal, properti, dan bahan baku. Sementara itu, sektor industri dan teknologi melemah.

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