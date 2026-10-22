Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Fitch Ratings Soroti Risiko MSCI terhadap Peringkat Utang RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |09:11 WIB
Fitch Ratings Soroti Risiko MSCI terhadap Peringkat Utang RI
Fitch Ratings menilai tinjauan MSCI terhadap pasar saham Indonesia menambah risiko terhadap profil kredit negara. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA – Fitch Ratings menilai tinjauan MSCI terhadap pasar saham Indonesia menambah risiko terhadap profil kredit negara, di tengah meningkatnya tekanan terhadap pasar saham dan nilai tukar rupiah.

Meski demikian, potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia diperkirakan tidak berdampak material secara langsung terhadap peringkat kredit pemerintah.

Dalam laporan bertajuk Confidence, Funding Conditions Key to Indonesia Credit Impact from MSCI Review yang dirilis pada 21 Oktober 2026, Fitch menyebut dampak tinjauan MSCI terhadap kredit Indonesia akan sangat bergantung pada kondisi pendanaan eksternal dan domestik. Risiko akan meningkat terutama apabila penurunan kepercayaan investor memicu arus keluar modal secara berkelanjutan.

Fitch menilai tekanan pasar yang berkepanjangan dapat memperketat kondisi keuangan, meningkatkan biaya pendanaan domestik, serta memengaruhi profil kredit pemerintah, perbankan, dan korporasi.

Meski demikian, pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi pada 20 Oktober 2026, ketika pasar saham kembali menguat dan rupiah menguat secara terbatas.

Fitch mengingatkan bahwa risiko tersebut perlu dicermati dalam konteks perubahan outlook peringkat utang Indonesia menjadi Negatif pada 4 Maret 2026, dengan peringkat tetap berada di level BBB. Perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya risiko terhadap sentimen investor dan penyangga eksternal akibat ketidakpastian kebijakan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/278/3249431//ihsg-vAKS_large.jpg
Prabowo Tak Gentar Hadapi MSCI, Sentimen Positif ke IHSG Masih Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/278/3249429//prabowo-JWfv_large.jpg
Prabowo Tak Gentar Hadapi MSCI: Dia Mau Takut-takuti Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249372//prabowo_subianto-4Zi9_large.png
Respons Ancaman MSCI, Prabowo: Indonesia Tidak Takut dan Tak Gentar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/278/3249335//mnc_sekuritas-8HNC_large.jpg
MNC Sekuritas Kenalkan Investasi Reksa Dana ke Mahasiswa Universitas Budi Luhur melalui Having Fund 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249321//prabowo_subianto-xA8r_large.png
Prabowo ke MSCI: Bangsa Indonesia Tidak Takut Siapapun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/278/3249310//tol_jasa_marga-7rD6_large.jpeg
Jasa Marga Kaji Opsi Buyback Saham di Tengah Dinamika Pasar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement