Fitch Ratings Soroti Risiko MSCI terhadap Peringkat Utang RI

Fitch Ratings menilai tinjauan MSCI terhadap pasar saham Indonesia menambah risiko terhadap profil kredit negara. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA – Fitch Ratings menilai tinjauan MSCI terhadap pasar saham Indonesia menambah risiko terhadap profil kredit negara, di tengah meningkatnya tekanan terhadap pasar saham dan nilai tukar rupiah.

Meski demikian, potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia diperkirakan tidak berdampak material secara langsung terhadap peringkat kredit pemerintah.

Dalam laporan bertajuk Confidence, Funding Conditions Key to Indonesia Credit Impact from MSCI Review yang dirilis pada 21 Oktober 2026, Fitch menyebut dampak tinjauan MSCI terhadap kredit Indonesia akan sangat bergantung pada kondisi pendanaan eksternal dan domestik. Risiko akan meningkat terutama apabila penurunan kepercayaan investor memicu arus keluar modal secara berkelanjutan.

Fitch menilai tekanan pasar yang berkepanjangan dapat memperketat kondisi keuangan, meningkatkan biaya pendanaan domestik, serta memengaruhi profil kredit pemerintah, perbankan, dan korporasi.

Meski demikian, pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi pada 20 Oktober 2026, ketika pasar saham kembali menguat dan rupiah menguat secara terbatas.

Fitch mengingatkan bahwa risiko tersebut perlu dicermati dalam konteks perubahan outlook peringkat utang Indonesia menjadi Negatif pada 4 Maret 2026, dengan peringkat tetap berada di level BBB. Perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya risiko terhadap sentimen investor dan penyangga eksternal akibat ketidakpastian kebijakan.