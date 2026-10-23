Perkuat Ketahanan Pangan, Pupuk Indonesia Pacu Kemandirian Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menjalankan program sosial dan pemberdayaan masyarakat di Bulutana, Gowa, Sulawesi Selatan. Melalui program Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI) 2026, kegiatan ini menjangkau 2.340 warga, termasuk 42 petani dan 270 siswa sekolah dasar.

Direktur SDM dan Umum Pupuk Indonesia Tina T. Kemala Intan mengatakan, AKSI merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan melalui kolaborasi lintas unit dan keterlibatan langsung karyawan bersama masyarakat.

"Melalui kolaborasi lintas unit, para karyawan hadir dengan semangat pengabdian, kepedulian, dan gotong royong untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya dikutip, Jumat (23/10/2026).

Pada bidang pertanian, karyawan Pupuk Indonesia Grup memberikan pendampingan kepada petani, memperbaiki saluran irigasi sawah, menanam 100 bibit pohon buah, merehabilitasi taman sekolah, serta membangun gudang penyimpanan hasil panen.

Sarana dan prasarana yang dibangun diharapkan dapat mendukung kemandirian pertanian masyarakat setempat.Sementara itu, kegiatan sosial meliputi pemeriksaan kesehatan gratis bagi 112 warga, khitan gratis untuk 15 anak, serta donor darah yang diikuti 95 orang.

Pada bidang lingkungan, program mencakup penanaman pohon buah produktif, edukasi pengolahan sampah, serta pemasangan papan informasi keselamatan di kawasan wisata air terjun.