Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pupuk Indonesia dan PLN Pangkas Anak Usaha, Ini Bocorannya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |10:15 WIB
Pupuk Indonesia dan PLN Pangkas Anak Usaha, Ini Bocorannya
Pupuk Indonesia dan PLN Pangkas Anak Usaha, Ini Bocorannya (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) siap memangkas jumlah anak usaha. Pemangkasan anak usaha ini menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antara jajaran Direksi kedua BUMN tersebut dengan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria belum lama ini.

Pupuk Indonesia pangkas jumlah anak usaha dari 57 menjadi hanya 15 entitas. Dalam peta jalan transformasi ini, perusahaan akan melepas sebanyak 42 anak usaha secara bertahap hingga tahun 2027.

Target pemangkasan jumlah anak usaha ini direncanakan berjalan sistematis; dari 57 anak usaha pada 2025, jumlahnya akan ditekan menjadi 17 entitas pada akhir 2026, dan kembali dikurangi hingga menyisakan 15 entitas pada 2027.

"Penyederhanaan entitas akan memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan," kata Dony dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Melalui perampingan jumlah anak usaha tersebut, Pupuk Indonesia bakal membentuk struktur bisnis yang lebih tajam melalui tiga subholding utama, yakni Agrichemical, Industrial Chemical, dan Clean Ammonia. Ketiga subholding ini nantinya akan disokong oleh Feedstock Co. yang memegang peran sentral dalam mengelola pasokan bahan baku strategis bagi grup perusahaan.

Menurut Dony, langkah menata portofolio usaha dan mempertajam fokus pada bisnis inti sangat diperlukan untuk memperkokoh fondasi perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan lebih adaptif menghadapi perubahan industri sekaligus mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Dengan mengadopsi struktur baru tersebut, Pupuk Indonesia diharapkan dapat memacu efisiensi operasional, mempererat sinergi antarentitas usaha, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset dan sumber daya perusahaan. Kehadiran tiga subholding utama ini juga dinilai bakal memperjelas kompas pengembangan di setiap lini bisnis, sehingga pertumbuhan perusahaan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan efisiensi, transformasi ini diproyeksikan mampu memperkokoh daya saing perusahaan di sektor pupuk dan petrokimia, sekaligus membuka peluang ekspansi bisnis baru yang relevan dengan kebutuhan industri di masa depan.

Program transformasi ini merupakan bagian dari agenda penataan dan penguatan BUMN yang terus digulirkan oleh BP BUMN bersama Danantara. Melalui struktur yang lebih sederhana dan penguatan fokus bisnis, Pupuk Indonesia diharapkan bertransformasi menjadi organisasi yang lebih ramping, lincah, serta kompetitif, guna memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional dan pengembangan industri dalam negeri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219848/pupuk_indonesia-yHQT_large.jpg
Pupuk Indonesia Tegaskan Rupiah Melemah Tak Ganggu Impor Bahan Baku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218412/mentan_amran-OUEo_large.jpg
RI Ekspor Pupuk ke Australia di Tengah Gejolak Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206174/kerja_sama-8Q6H_large.png
Perkuat Rantai Pasok Industri Pupuk, PI Niaga dan Semen Baturaja Teken Kerja Sama Strategis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192131/petani-7IjZ_large.jpg
Pupuk sebagai Fondasi Ketahanan Pangan: Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Pertanian Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607/petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190657/pupuk_subsidi-dBTS_large.jpg
Temuan BPK soal Inefisiensi, Ada Perpres Baru Tata Kelola Pupuk Subsidi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement