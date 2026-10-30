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Ekonomi Global Diproyeksi Tumbuh 3,4 Persen pada 2027, Indonesia Berpotensi Capai 5,1 Persen

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |11:09 WIB
Ekonomi Global Diproyeksi Tumbuh 3,4 Persen pada 2027, Indonesia Berpotensi Capai 5,1 Persen
Perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh 3,4 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun ini sebesar 3,1 persen. (Foto: Okezone.com/Hana Bank)
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JAKARTA – Perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh 3,4 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun ini sebesar 3,1 persen. Di kawasan ASEAN, Indonesia diperkirakan mencatatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,1 persen, sejajar dengan Filipina dan berada di bawah Vietnam.

CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro mengatakan, prospek pertumbuhan ekonomi global pada 2027 masih menunjukkan perkembangan yang tidak merata. Meski demikian, peluang pertumbuhan tetap terbuka, termasuk bagi Indonesia.

Proyeksi tersebut mengacu pada data International Monetary Fund (IMF). Namun, menurut Bambang, tingginya proyeksi pertumbuhan ekonomi belum tentu menjamin besarnya imbal hasil investasi.

"Namun demikian, proyeksi PDB yang tinggi belum menjamin imbal hasil. Faktor-faktor yang dapat menarik investasi antara lain permintaan pasar dan kedalaman pemasok, listrik dan logistik yang andal, kepastian izin, dan keterampilan tenaga kerja," ujar Bambang, Jumat (30/10/2026)> 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai dinamika politik domestik dan global turut memengaruhi prospek ekonomi Indonesia pada 2027.

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