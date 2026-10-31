Laba Bersih MDIY Naik 12,9 Persen Jadi Rp894 Miliar hingga Kuartal III-2026

PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) atau MR DIY. Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp894,3 miliar sepanjang Januari–September 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) atau MR DIY. Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp894,3 miliar sepanjang Januari–September 2026. Realisasi tersebut meningkat 12,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp792,4 miliar.

Pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan yang mencapai Rp7,18 triliun atau naik 24,5% dibandingkan Rp5,77 triliun pada sembilan bulan pertama 2025.

Selain itu, emiten ritel perlengkapan rumah tangga tersebut mencatatkan laba kotor sebesar Rp3,69 triliun, tumbuh 15,1% dibandingkan Rp3,20 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan kinerja perseroan, pertumbuhan bisnis MR DIY didukung oleh peningkatan transaksi pelanggan dan perluasan jaringan toko di berbagai wilayah Indonesia.

Jumlah transaksi pelanggan meningkat 23,3% sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Peningkatan tersebut sejalan dengan ekspansi jaringan toko yang dilakukan perseroan untuk memperluas jangkauan pasar.