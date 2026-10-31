Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan Terbaru

JAKARTA – Cara cek tunggakan BPJS Kesehatan terbaru. Cek tunggakan BPJS Kesehatan menjadi informasi penting bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama untuk memastikan status pembayaran iuran tetap terpantau.

Peserta dapat mengecek informasi iuran secara online melalui aplikasi Mobile JKN maupun memanfaatkan kanal layanan resmi BPJS Kesehatan.

Lantas, bagaimana cara mengecek tunggakan BPJS Kesehatan dan riwayat pembayaran iuran? Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan peserta.

1. Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan lewat Mobile JKN

Mobile JKN merupakan aplikasi resmi BPJS Kesehatan yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses informasi iuran yang harus dibayarkan.

Berikut langkah-langkahnya:

- Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN.

- Masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.