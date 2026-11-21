Jangan Cuma Jualan, Merek Mobil China Didorong Bangun Pabrik di Indonesia

Pemerintah mendorong produsen otomotif asal China tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar penjualan kendaraan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah mendorong produsen otomotif asal China tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar penjualan kendaraan, tetapi juga membangun fasilitas produksi dan mengembangkan industri komponen di dalam negeri. Langkah ini diperlukan agar kehadiran merek-merek China memberikan nilai tambah bagi industri otomotif nasional, bukan sekadar meningkatkan penjualan mobil impor.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta mengatakan, pemerintah menginginkan investasi produsen otomotif asing semakin mendalam, tidak berhenti pada kegiatan perakitan kendaraan atau assembly.

"Sebenarnya kita mendorong untuk investasi itu tumbuh tidak hanya di assembly," kata Setia, yang akrab disapa Tata, saat ditemui dalam acara Gaikindo Auto Week (GAW), Jumat (20/11/2026).

Menurut Tata, peningkatan investasi tetap bergantung pada perkembangan permintaan kendaraan di pasar domestik. Ketika penyerapan pasar meningkat, produsen diharapkan memperbesar kapasitas produksi dan memperluas investasinya di Indonesia.

"Tapi kita juga harus realistis juga ngelihat mereka bagaimana penyerapan pasar, karena semua pasti akan berasal dari demand. Ketika demand itu tumbuh, mereka akan mendorong," ujarnya.

Tata mencontohkan BYD dan Wuling yang telah memiliki komitmen membangun fasilitas manufaktur di Indonesia. Sebelum mengembangkan produksi lokal, kedua merek otomotif asal China tersebut juga sempat memasarkan kendaraan melalui impor utuh atau completely built up (CBU).

Kemenperin berharap produsen otomotif yang telah melakukan perakitan di Indonesia secara bertahap meningkatkan kegiatan produksinya hingga mencapai manufaktur penuh di dalam negeri.