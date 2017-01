\Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah Turun Jadi Rp111.407/Kg\

JAKARTA - Harga rata-rata komoditas pangan hari ini bergerak fluktuatif. Namun, ada kabar bahagia yakni harga cabai rawir merah mengalami penurunan harga sekira Rp1.792 per kilogram (kg) menjadi Rp111.407 per kg.

Sementara itu, harga cabai rawit merah naik Rp1.357 per kg menjadi Rp73.857 per kg dan harga cabai merah keriting naik Rp419 per kg menjadi Rp55.366 per kg. Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

Berikut adalah daftar harga-harga kebitihan bahan pokok lainnya yang berlaku di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) naik menjadi Rp11.555 per kg

- Beras Setra I/Premium naik menjadi Rp12.387 per kg

- Minyak Goreng Curah harga turun menjadi Rp12.429 per kg

- Cabai Merah Besar turun menjadi Rp43.481 per kg

- Bawang Merah turun menjadi Rp34.032 per kg

- Bawang Putih harga turun menjadi Rp39.800 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga naik menjadi Rp32.962 per kg

- Telur Ayam Ras harga naik menjadi Rp21.714 per kg

- Daging Sapi Has naik menjadi Rp124.423 per kg

- Daging Sapi Murni naik menjadi Rp115.740 per kg